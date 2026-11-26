Заснеженный, среди сосен и елей - невероятной красоты деревянный терем. Башни, расписные наличники! И чтобы он снова был, как из сказки, понадобилась непростая кропотливая работа реставраторов. Привели в порядок и крышу, и кирпичную кладку цоколя, и укрепили сам сруб.

"Были проведены работы по реставрации фасадов, то есть был полностью очищен сруб, была заменена пакля, был протонирован сруб исторический. Также были заменены нижние венцы здания", - рассказала Елена Пилипенко, главный архитектор проекта по реставрации Дачи Левенсона.

Дерево и так-то материал для реставраторов непростой. А тут ещё и снаружи - яркие, полихромные росписи. Многие были в аварийном состоянии. Все утраты восстановили. И всю живопись защитили, обработав лаком, чтобы сохранялась и в дождь, и в снег. Отреставрировали и фигуру мифической птицы Сирин на шпиле. Отвозили в мастерскую - на протезирование.

"Вырезали дополнительно элементы из меди, перепаивали, облицовывали снаружи, то есть она полностью в первоначальном, первозданном виде, но вот, скажем так - укреплённая, усиленная, и будет направлять ветер еще ближайшие много-много лет", - рассказала Елена Пилипенко, главный архитектор проекта по реставрации Дачи Левенсона.

А вот внутри терема реставрация понадобилась минимальная. Она была там не так давно. И сейчас в хорошем состоянии и эффектный камин, и потолки. Заменили только инженерные системы, протонировали деревянные поверхности. Совсем скоро здесь откроется музей архитектора Федора Шехтеля - автора этого особняка.

Такую необычную летнюю резиденцию он построил по заказу книгопечатника Александра Левенсона в 1900 году. Шехтель тогда экспериментировал на грани модерна и русского стиля. И этот деревянный терем стал прообразом более грандиозного сооружения.

Судьба у дачи - непростая. После революции она оставалась жилой. Вот только жили в ней уже не Левенсоны, а сразу десять-двенадцать семей. И коммуналкой она была вплоть до восьмидесятых годов прошлого века. А потом опустела. Жить там стало небезопасно.

Когда авторство Шехтеля было установлено, в доме провели первую реставрацию. В 2012 у дачи появился охранный статус. А сейчас у неё начинается новая - музейная жизнь. Для каждого пространства специально подбирали историческую мебель. Из эпохи Шехтеля. Вот в парадной гостиной - шкаф-буфет в неоготическом стиле, подобный ему был у самого архитектора. Большое везение, что удалось найти.

Конечно, во время реставрации благоустроили и территорию вокруг терема. Парадная входная зона, дорожки для прогулок - чем не путь в сказку. Экскурсии обещают с января.