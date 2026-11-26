Злоумышленники проникли в дом Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об инциденте стало известно благодаря британским СМИ.

В загородный дом принца Уильяма и Кейт Миддлтон влезли двое людей. Королевская семья обычно проводит в этом особняке выходные и каникулы. К счастью, в момент налета никого в здании не было. Будущие король и королева Великобритании с детьми на момент инцидента были в своем основном доме Форест-Лодж в Виндзоре.

Говорят, пробраться в резиденцию Анмер-Холл не так уж и просто. Дом находится на территории королевского поместья Сандрингем в восемь тысяч гектаров, обнесен забором, деревьями и опутан множеством фальшивых подъездных дорог, уточняет The Cut.

Сообщается, что грабители украли шесть запонок и часы. По горячим следам задержаны двое мужчин — 34-летний Мирген Доку, проживающий на западе Лондона, и 32-летний Арилен Ндоци без определенного места жительства. Как отмечает The Sun, злоумышленники оказались нелегальными мигрантами из Албании.

Напомним, Анмер-Холл, который используется в основном по выходным и праздникам, был свадебным подарком принцу Уильяму и Кейт Миддлтон от королевы Елизаветы II. Особняк расположен примерно в полутора километрах от Сандрингемского дворца, в поместье короля Карла III площадью 20 000 акров, где королевская семья собирается на Рождество.

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