Сара Фергюсон после грандиозного скандала и изгнания из дворца пытается восстановить связи с британской королевской семьёй. Любимая невестка Елизаветы II действует тайно, используя в своих целях Софи, герцогиню Эдинбургскую. Это вызывает беспокойство среди приближенных Карла III.

Экс-герцогиня Йоркская практически исчезла из публичной жизни после скандала, связанного с её бывшим супругом, 66-летним Эндрю, ранее носившим титул принца, и отношениями с Джеффри Эпштейном. После того как в октябре 2025 года Эндрю лишился королевских титулов, Сара также перестала использовать титул герцогини Йоркской.

Как сообщает RadarOnline, после продолжительного пребывания за границей, Фергюсон вернулась в Англию и возобновила дружбу с 61-летней Софи.

"На протяжении нескольких месяцев Сара была практически полностью исключена из королевского мира, частью которого когда-то являлась. И тот факт, что такой влиятельный человек, как Софи, продолжает поддерживать с ней связь, может иметь огромное значение. Софи пользуется уважением короля и принца Уильяма, а потому её дружба особенно ценна для человека, который надеется вновь закрепиться в королевской семье", — сообщил источник из дворца.

По словам инсайдера, в окружении монарха растут подозрения относительно истинных намерений Фергюсон. Якобы Сара использует Софи.

"Она прекрасно понимает, что Софи обладает значительным влиянием. Даже частная дружба с ней со временем может помочь смягчить отношение к Саре. Опасение заключается в том, что то, что Софи воспринимает как проявление сострадания, сама Сара может рассматривать как начало гораздо более масштабного восстановления репутации и положения", — отметил источник.

Другой инсайдер из дворцового окружения рассказал, что решение герцогини Эдинбургской продолжать общаться с Фергюсон вызывает обеспокоенность у некоторых представителей монархии. "Эта связь может подорвать её репутацию. Софи подвергает себя ненужному риску оказаться в центре нового скандала именно в тот момент, когда королевская семья пытается оставить историю с Эндрю позади", — убежден источник из королевского окружения.