Думский комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с профильными ведомствами разрабатывает реформу органов опеки и попечительства. Об этом рассказала в четверг, 26 ноября, член комитета Дарья Голубева.

Про реформу органов опеки в Государственной думе рассказали после сообщений Следкома о смерти пятилетней девочки от истощения — малышка росла в многодетной семье, родители не обеспечивали детям надлежащие условия. Семилетний брат умершей девочки госпитализирован в истощенном состоянии.

Голубева призвала "думать не о красивой статистике, а о каждом малыше, чтобы он не жил в кошмаре", поэтому реформа направлена на то, чтобы "сместить фокус с массовых изъятий на сохранение кровной семьи и адресную помощь".

Депутат посетовала на превращение органов опеки в "грозного контролера", который "наказывает за бедность, вместо того чтобы помогать". По мнению политика, государство обязано вести родителей за руку в кризисной ситуации, а не формально фиксировать нарушения.

Трагедия, которая случилась в Вологде, — это "требование к нам, законодателям, ускорить эту работу", подытожила Голубева.

Ранее председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявляла, что в дела кровной семьи опека не имеет права вмешиваться, пока нет заявления об угрозе ребенку. Его могут и обязаны написать родственники, ставшие свидетелями неадекватного поведения родителей, соседи, сотрудники детского сада, если замечают что-то настораживающее или подозрительное. Парламентарий уверяла, что в ситуациях с бездействием опеки не защищает государственные органы, но "вина это общая" (цитата по РИА Новости).

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил News.ru, что в России необходимо запустить единую федеральную цифровую платформу психологической помощи для детей и подростков. Реализовать такую меру депутат предложил в форме анонимного чата с живым специалистом: "Не бот, не автоответчик, а реальный психолог с профильным образованием, который отвечает в течение нескольких минут".