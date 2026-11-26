Российский лидер Владимир Путин решил подвести итоги 2026 года в прямом телевизионном эфире раньше обычного с учетом своего рабочего графика. Об этом рассказал в четверг, 276 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле сообщили, что телепередача "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 10 декабря в 12 часов по московскому времени. Это ставший уже традиционным за последние годы совмещенный формат: и большая пресс-конференция, и прямая линия президента.

Как уточнил Дмитрий Песков, в декабре у президента достаточно напряженный рабочий график, поэтому "решили чуть пораньше провести это важное и столь ожидаемое в стране мероприятие".

Официальный представитель Кремля при этом не стал подтверждать или опровергать предположение о том, что "Итоги года" сместили, чтобы Владимир Путин смог 14-15 декабря поучаствовать в саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами, сообщает "Интерфакс".

Ранее в администрации главы государства рассказали, что Общероссийский народный фронт обрабатывает миллионы обращений граждан, поступающих к передаче "Итоги года с Владимиром Путиным".Соответствующая работа систематизирована, она очень сложна и кропотлива, но ОНФ сделал ее одним из приоритетов в своей работе.