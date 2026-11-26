Действия киевского режима ведут к расширению географии конфликта на Украине — он переносится на Балтику и Средиземноморье. Такое заявление сделал в четверг, 26 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "мы видим террористическую активность киевского режима в Средиземном море, на Балтике".

Дмитрий Песков отметил, что подобного расширения географии украинского конфликта никто бы не хотел, а потенциально опасные действия киевского режима не могут не вызывать "озабоченность прибрежных государств и, скорее всего, и в Североатлантическом альянсе в целом", сообщает "Интерфакс".

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предупредил Киев о недопустимости расширения украинского конфликта на регион Балтийского моря. Политик подчеркивал, что нынешние украинские власти несут "особую ответственность". Однако руководитель военного ведомства ФРГ пообещал, что Берлин не станет сокращать поддержку Киева.

Между тем министр обороны Норвегии Торе Сандвик рассказал, что Осло ведет диалог с Киевом, пытаясь донести до него важность сохранения стабильности на севере Европы и в зонах, расположенных у границ скандинавских стран. Произошло это после налета украинских дронов на российский сухогруз Sparta 2 в Финском заливе.