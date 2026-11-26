Сразу три масштабных благотворительных проекта начнут работу предстоящей зимой в Москве, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин. В столице будут работать 32 Домика добра.

Москвичи смогут принести одежду, средства гигиены и подарочные наборы - для участников специальной военной операции, сладости, игрушки и книги - для детей из новых регионов.

Еще одним благотворительным мероприятием станет фестиваль "Город неравнодушных", который пройдет 5 и 6 декабря. Гостей ждут ярмарка, творческие мастер-классы, игровые площадки.

1 декабря начнется акция "Добрая елка". Она дает возможность каждому помочь исполнить мечты детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.