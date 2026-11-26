Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге в сентябре прошлого года. Сергей, Ирина, их дочь Арина и старенькая корги Лада ушли в поход и не вернулись. Поисковые операции не дали ни одной зацепки о произошедшем с семьей.

Следствие считает, что с туристами произошел несчастный случай, но не исключается и криминальная версия. При этом знакомые Усольцевых и просто неравнодушные люди ведут собственное расследование в соцсетях. И у них есть версия, которая может изменить все представление об исчезновении семьи. Так, Валентин Дегтерев предположил, что Сергей убил дочь и жену.

По мнению друга семьи, в пользу этой версии говорит находка, которую он сделал на фото с места пропажи туристов. Дегтерев рассмотрел на снимках, сделанных в 2025 году, нож и две бутылочки из-под алкоголя. Более того, на видеозаписях Валентин обнаружил очертания человеческого лица в расщелине. Кадр, который шокировал Дегтерева, снят напротив маркированной тропы Бирюза.

При чем именно недалеко от этой локации приятель Усольцевых и нашел нож и бутылки. Валентин официально передал эту информацию следователям, его заявление было принято.

Дегтерева убежден, что именно в этом месте могут находиться останки Ирины. Тела остальных членов семьи — Сергея и Арины — могут быть в другом месте, отметил Валентин, передает "Российская газета".