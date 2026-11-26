Елена Ильиных раскрыла детали личной жизни. Знаменитая фигуристка призналась, что это именно муж, танцор Сергей Полунин, выбрал для их наследников необычные имена.

Елена Ильиных и Сергей Полунин познакомились в 2019 году. Отношения их развивались стремительно. Уже в январе 2020 года Елена родила артисту балета сына, которого назвали необычным именем Мир. Спустя два года у пары появился второй сын Дар. А в феврале 2024 года Полунин и Ильиных в третий раз стали родителями. У них родился сын Эра. И вот недавно Елена подарила Сергею дочь Руну.

Влюбленные оформили отношения в 2024 году. В отличие от многих именитых пар артист и спортсменка предпочли сыграть свадьбу без излишней помпы и сотни гостей. На мероприятие были приглашены только самые близкие и родные.

В программе "Каток" Елена ясно дала понять, что не она выбирала для детей такие необычные имена. По ее словам, она вообще хотела назвать сына Александром. Но Полунин раскритиковал это имя.

"Вот эти странненькие имена – это все к нему. Скажите спасибо, что не Адольф, потому что первого ребенка должны были назвать Адольф. В общем, да, я тоже благодарю Сергея за то, что мы отказались от этой идеи. И, в принципе, после этого у меня нет никаких вопросов к именам уже", - отметила Елена.

Фигуристка сообщила, что со временем привыкла к экзотическим именам детей. "На самом деле, очень прижились имена к детям. Они хоть и необычные, но, в принципе... Возможно, мне так кажется, что они уже более-менее нормальные для нашей жизни. И уже для меня абсолютно привычные", - рассуждает Ильиных.

Также спортсменка опровергла слухи о том, что они с мужем и детьми живут за границей. По словам Елены, у них с Сергеем никогда и мысли не возникало оставить Россию. Она вспомнила, как некоторое время назад Полунин в своем блоге на весь мир объявил об отъезде, но это была лишь провокация. "До этого мы ели бутерброды, пили чай. Все было нормально. Что могло случиться за секунду, когда ты отошел в туалет что-то "полайкать"?!" - с юмором высказалась Елена.

Она отметила, что у Сергея были свои "внутренние мотивы", поэтому о них лучше спросить у него. Тем не менее, подчеркнула Ильиных, никуда они не уехали. По словам фигуристки, "мы тут и рожали, и лечились".

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