Овны

Перед выходными закончите обсуждение, от которого зависят планы ваших друзей. Не заставляйте ждать до последней минуты. Даже отказ поможет людям распорядиться временем.

Тельцы

Перед большой распродажей решите, что собирались купить еще до рекламы. Сверяйтесь со списком. Скидка не делает ненужную вещь подходящим приобретением.

Близнецы

Не ведите важный разговор на ходу, если собеседник ждет вашего внимания. Предложите созвониться позже. Спокойная беседа полезнее разговора, от которого постоянно отвлекаетесь.

Раки

Луна в вашем знаке. Вспомните семейное занятие, которое всем нравилось раньше. Повторите его на выходных. Иногда приятная традиция просто ждет напоминания.

Львы

Попросите друга выбрать музыку или фильм, если обычно выбираете вы. Узнаете о человеке что-то новое. Не спешите отвергать то, что он предложит.

Девы

Марс в вашем знаке. Не превращайте выходные в генеральную проверку домашних. Пусть близкие действуют своим способом. Не каждую мелочь нужно немедленно исправлять.

Весы

Не оценивайте будущий праздник по тому, сколько денег сможете потратить. Выбирайте то, что порадует близких. Хорошую встречу можно устроить без пышности.

Скорпионы

Если хочется удивить партнера, учитывайте, любит ли он сюрпризы вообще. Согласованный вечер иногда приятнее неожиданного приглашения. Учитывайте привычки друг друга.

Стрельцы

Перед выходными верните взятую у друга вещь, если обещанный срок уже прошел. Не ждите напоминания. Освободитесь от маленького долга и порадуете человека.

Козероги

Не расстраивайтесь, если выходные пройдут немного иначе, чем вы задумали. Оставьте право на случайность. Неожиданная встреча может оказаться интереснее задуманного.

Водолеи

Встретьтесь с друзьями без обязательной большой компании, если хочется поговорить по душам. Вдвоем легче обсудить личное. Не каждую встречу нужно делать общим событием.

Рыбы

Венера в Весах. Скажите близкому, какой знак внимания особенно вас радует. Человек не обязан угадывать. Разговор поможет сделать ваши выходные теплее.