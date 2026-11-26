Календарная зима в столичном регионе начнется со снега и легких морозов. Об этом рассказал в четверг, 26 ноября, ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, которые приводит "Царьград", в первые дни декабря суточные колебания температуры вырастут: по ночам ожидается до минус десяти градусов, а днем столбики термометров будут расти до минус двух-пяти градусов.

Похолодание затронет практически всю европейскую территорию России, зато Центральную Сибирь и Дальний Восток может накрыть аномальное для этого времени года потепление, предупредил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что столичный регион миновал пик непогоды, принесенной балканским циклоном. В последний рабочий день недели, 27 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег. В выходные подморозит сильнее.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что с учетом относительно холодных прогнозов на конец ноября и начало декабря Москву ждет "постоянный снежный покров, с которым мы попрощаемся только весной следующего года".