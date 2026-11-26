Потребность в средствах на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта до конца 2026 года на 102 миллиарда гривен (более 2,2 миллиарда долларов) превышает запланированные объемы.

Об огромной нехватке денег на финансирование пушечного мяса отчиталась в четверг, 26 ноября, Счетная палата Украины.

Как уточняет ТАСС, Министерство обороны Украины запрашивало на расходы в 2027 году около 175 миллиардов долларов, а в проекте бюджета заложено лишь 108,3 миллиарда. Однако даже указанная более чем на треть превышает все собственные доходы Украины.

Украине предстоит до конца 2046 года выплатить почти 20 миллиардов долларов Международному валютному фонду (МВФ), однако позволить себе расплатиться по долгам страна не может. Член Совета Федерации Александр Волошин отметил, что "с банкрота много денег не спросишь, поэтому кредиторы будут забирать свое не столько деньгами, сколько активами, влиянием и правом определять, как Украине жить дальше".

Депутат Государственной думы Леонид Ивлев заявил, что поскольку для Украины покрытие долговых платежей остается завязанным исключительно на внешние займы и гранты, "киевский режим уверенно ведет Украину по пути банкротства и передачи ключевых активов страны — земли, недр, инфраструктуры — в счет урегулирования долгов".