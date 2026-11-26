Любовь Успенская вместе с единственной дочерью Татьяной Плаксиной дала концерт в Санкт-Петербурге. "Королева шансона" со сцены рассказала о том, кто помог ей и ее наследнице.

Не секрет, что на протяжении нескольких лет Любовь Успенская не могла наладить отношения с Татьяной Плаксиной. Близкие люди то мирились, то ругались, обрывая связи на долгие месяцы, но теперь вновь вместе. В разное время единственная наследница знаменитой артистки путешествовала, занималась музыкой и дизайном, писала картины. Теперь она поет вместе с мамой.

"Это новая звездочка на нашей эстраде. Она пишет музыку, пишет стихи. Она вся в меня пошла, знаете?! Говорят, природа на детях отдыхает. Но это не в нашем случае! Я думаю, она еще переплюнет меня", - заявила Успенская.

Певица высказала уверенность, что женщина рождена, чтобы быть матерью. Она припомнила, что у них с Татьяной были сложности в отношениях, но лишь благодаря Марии Захаровой им удалось преодолеть все разногласия, передает "КП-Петербург". Она буквально спасла мать и дочь, положив конец вражде.

"Я перестала петь, не могла говорить, но мне позвонила наш дипломат Мария Захарова и сказала прекратить. Она прочувствовала мою боль и написала стихи. Так родилась песня "Я слишком тебя люблю"... Сначала я не могла петь – ком в горле стоял. Потом, когда ситуация в жизни наладилась, я поняла, что материнская любовь может спасти ребенка", - рассказала певица.

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