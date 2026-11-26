Анастасия Волочкова не первый год шокирует народ своими курьезными выходками. Коллеги артистки намекают, что у балерины серьезные проблемы.

Волочкова и сама не скрывает, что может пропустить бокальчик игристого поле концерта. Но с каждым годом, кажется, размер бокала становится все больше. Журналист Отар Кушанашвили считает это "хобби" артистки даже милым.

Телеведущий убежден, что Анастасия себя контролирует, а значит, в ее пристрастиях нет ничего плохого. Пугает Кушанашвили лишь выносливость звезды. По словам журналиста, Волочкова может перепить кого угодно. Отар был тому свидетелем на одном из корпоративов.

"Заканчивается выступление шпагатом, проламывающим пол, мы выпиваем… А пьет Настя, прости, ну надо же! После всех твоих историй со всеми — от автомеханика до конюха Волочкова пьет, как если соединить весь русский шоу-бизнес и тамадой назначить Павлиашвили, которого не перепить, в принципе, а она смогла", — припомнил Кушанашвили в беседе с Азаматом Мусагалиевым на YouTube-шоу "Я себя знаю!"

Отар отметил, что подвыпившая балерина ему очень нравится. "Она становится смешной, как все, нелепой, но сохраняет ровную походку! Она вполне контролирует свою жизнь", — заявил журналист.