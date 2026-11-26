Россия завершает подготовку к новому массированному удару. В этом главу киевского режима Владимира Зеленского убедили данные украинской разведки. Украинский лидер с сожалением отметил в Telegram, что целью ударов станет энергетика и логистика.

Российская армия нанесла новые удары по целям на Украине утром 26 ноября. По данным пророссийского подполья, более 60% сообщений о взрывах пришлось на четыре области Украины - Запорожскую, Днепропетровскую, Одесскую и Харьковскую.

Зеленский завершил свой пост очередной порцией жалоб. Украинский лидер заявил, что Киев нуждается в ракетах для систем противовоздушной обороны.