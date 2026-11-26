Сообщения о якобы подборе сотрудников конкретных предприятий для заключения контракта на прохождение военной службы, будто бы по распоряжению главы Курганской области, не соответствуют действительности.

Как рассказали в четверг, 26 ноября, в пресс-службе регионального правительства, распространенный в интернете снимок псевдодокумента — фейк. Глава Курганской области ничего подобного не подписывал.

Жителей региона призывают не доверять непроверенной информации и ориентироваться только на официальные источники: интернет-ресурсы правительства Курганской области и верифицированные аккаунты органов власти, в том числе в "Макс".

Ложью оказались и слухи о том, что власти Краснодарского края якобы запретили выезд мужчинам с территории региона в рамка усиления контроля за мобилизационной готовностью. В действительности ничего подобного на Кубани не вводили, а пресловутая "директива" является подделкой, составленной с ошибками и нарушением правил делопроизводства.

В Ленинградской области опровергли сообщения о якобы введении региональными властями "специального целевого сбора" с граждан на содержание социально-бытовых помещений. В бюджете нет и не может быть решений, перекладывающих содержание социальной инфраструктуры на плечи жителей, подчеркнули в региональной администрации.