Циркуляция новых опасных вирусов в России не зафиксирована. Об этом рассказали в четверг, 26 ноября, в Роспотребнадзоре.

Как подчеркивает ведомство, заболеваемость респираторными инфекциями в нашей стране соответствует сезонным уровням. Каких-либо новых опасных вирусов в России не обнаружено, сообщает ТАСС.

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что в России "идет подъем" заболеваемости гриппом, поэтому "надо сейчас там, где можно, маски применять, антисептики вернуть".

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил, что после новогодних каникул, во второй декаде января, велик риск ощутимого подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, поскольку школьники и детсадовцы вернутся в свои учреждения. Когда 17 миллионов детей находятся в организованных коллективах, показатели заболеваемости растут.

Тем временем инфекционист Юлия Ермолаева рассказала, что для инфекции, которую прозвали "валящим с ног вирусом", характерна высокая температура тела, боли в горле и сильный кашель. Эксперт подтвердила, что этот вирус может быть завезен в Россию из Казахстана, как и любой другой респираторный патоген.