Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод еще в 2016 году. Однако лишь в 2024 году им удалось развестись.

Расставание одной из самых красивых пар в мировом шоу-бизнесе сопровождалось скандалом и грязными деталями. Оказалось, что якобы Брэд Питт напился и в самолете учинил дебош, после которого Анджелина Джоли и написала на него заявление. Впоследствии шестеро детей (трое родных и трое приемных) отказались от фамилии артиста и прекратили с ним всякое общение.

Впоследствии сам Брэд Питт признался, что прошел лечение от алкоголизма (полтора года посещал встречи "анонимных алкоголиков") и курс семейной психотерапии. Кроме того, он добился права встречаться с детьми, но те не торопятся с ним общаться.

Отметим, что актеры дополнительно рассорились из-за того, что Джоли решила продать принадлежащую ей половину винодельческого хозяйства и замка Шато Мираваль во Франции. Участок они купили еще в 2008 году, там же и отпраздновали свадьбу. Когда Брэд узнал, что Анджелина избавилась от своей доли, то подал на нее в суд. А она подала встречный иск.

Однако актеры все же сумели договориться. Бывшие супруги через своих представителей сделали заявление, которое цитируют СМИ, включая Fox News и BBC. "Мы пришли ко внесудебному соглашению в интересах нашей семьи и воздержимся от дальнейших комментариев", - значится в сообщении для прессы.

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