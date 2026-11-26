Европа должна перейти от слов к конкретным делам для достижения мира на Украине. Призыв премьер-министра Чехии Андрея Бабиша к европейским странам опубликовал The Clash Report.

По словам Бабиша, Евросоюзу нужен мир на Украине. А для этого надо не просто говорить, а что-то делать. Чешский премьер при этом выступил против включения расходов на финансирование Украины в бюджет Европейского союза.

Бабиш отметил, что в бюджете предусмотрены статьи, касающиеся европейской безопасности. Но поддержка Киева, подчеркнул премьер, не должна относиться к таким расходам. Чешский политик и ранее называл неприемлемым проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы, указав на планы включить в него обязательства по финансированию Украины.