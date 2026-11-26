ЕС нашел бы повод не сотрудничать с Россией на равных, даже если бы не было Украины. Вынужденное начало специальной военной операции заставило Запад раскрыть все свои карты, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел выступил на встрече с участниками программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова "Диалог во имя будущего". Лавров напомнил, что Европа заявляет о подготовке к войне, одновременно требуя немедленного перемирия на Украине. При этом не обещая никакого долгосрочного урегулирования, а открыто заявляя о планах развертывания своих контингентов и создания на Украине военных базы.

Дипломат подчеркнул, что Россия открыта к диалогу со всеми. Однако разговор должен вестись между приличными людьми с соответствующими манерами. Россияне сочувствуют европейцам, которые оказались под властью эгоистичных и нереалистично мыслящих элит.