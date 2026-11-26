В Москве проходит конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Главные гости - президенты России и Казахстана. Они уже осмотрели тематическую выставку, где Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева приветствовали антропоморфные роботы.

В России уже на складах трудятся роботы "Воркеры", а доставку помогают делать курьеры-аппараты. Для отработки точных движений роботы даже поучаствовали в ледовом шоу. Далее президентам рассказали о проектах "Сириус" и "Валдай", где обучают будущих создателей машинного интеллекта. А затем - о совместных проектах Казахстана и России.

В сфере логистики планируется через три года увеличить скорость передвижения грузов с 500 километров в сутки до 1200. Так сейчас в Китае. В этом поможет ИИ. А в следующем году должны повысить количество контейнерных перевозок в два раза.

Также Москва и Астана объединят антифрод системы, чтобы эффективнее бороться с мошенниками в интернете.