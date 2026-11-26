В Брюсселе на саммите ЕС, где политики обсуждают европейский семилетний бюджет, усилены меры безопасности. После волны народных протестов во Франции, Германии, Бельгии, Италии народные избранники боятся быть растерзанными народом, который они променяли на прокси-войну с Россией. Но жаждущие крови евробюрократы, сообщают западные журналисты, не сдаются и готовы даже пролить собственную в стенах Евросовета, но денег Украине все же дать.

"Лидеры будут кричать, жаловаться и показывать, что готовы драться. Им нужен срыв переговоров, кровь на стенах. Но настоящие переговоры не начнутся, пока им не приставят пистолет к виску , - обычно так и бывает" - пишет Reuters.

Глава Евросовета готовится к отдельной беседе с представителем каждой страны. До того ЕС расколот. Яблоком раздора на встрече европолитиков стал новый кредит Украине на 45 миллиардов евро. Ярые русофобы собираются включить его в семилетний бюджет, чтобы в этот раз все союзники взяли на себя оплату украинских счетов.

"Эта позиция - мы пока помолчим, покурим в сторонке, а те страны, которые готовы последовательно поддерживать Украину, сами пусть ищут деньги, - это нечестно. Да, давление на государства, которые никак не могут определиться, есть. Что делать, если другие методы не помогают?, -= заявил Гитанас Науседа, президент Литвы.

А методы весьма сомнительные. Атаки на российские корабли у берегов Ливии, кажется, заставили прозреть итальянцев, чьи южные границы теперь практически на линии боя. МИД страны уже обвинил Украину в нарушении суверенитета Ливии. В дипведомстве Киеву даже погрозили пальцем. На этом пока все. Ведь, евроястребы не скрывают - их войска тоже на Украине. Президент Франции тщательно готовится к уходу, сжигая мосты перед возможной победой на выборах политической оппозиции в лице Марин Ле Пен. И она собирается резко сократить подачки Зеленскому. Выбить голоса у лидера Национального объединения должен был другой кандидат- пятикратный Олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. Но он одним заявлением отправил все мечты Макрона в нокаут: "Я не понимаю, зачем отправлять войска на Украину, ведь это не наша война. Разве речь не идет о европейском континенте? Украина что, входит в Европейский союз?".

В этот момент во Франции вдруг вспомнили о спортивных увлечениях российского президента.

"Российский лидер Владимир Путин тоже занимался дзюдо и был почетным президентом Международной федерации дзюдо до начала украинского конфликта. В этом контексте интересно, что, судя по ранним выступлениям Ринера, он был тесно связан с лагерем сторонников нынешнего президента Франции, который активно спонсирует Киев. Но последнее заявление кандидата стало очень неожиданным", - пишет Politico.

Так или иначе, но в Европе критика поддержки Украины может стать фактором раскола даже в "коалиции желающих". И тут в бой вступает Британия, которая впервые со времен холодной войны призвала приготовиться ветеранов армии. 100 тысячам военнослужащим стратегического резерва были разосланы письма с предложением добровольно принять участие в учениях НАТО.

И после этого европейцы надеются оказаться за столом мирных переговоров? Накануне американский спецпосланник Джаред Кушнер попытался объяснить европейцам, что они делают не так: "Ни Европа, ни Украина пока не предложили альтернативы американскому плану, предполагающему выработку послевоенных договоренностей. Конфликт фактически превратился в прокси-войну, где Европа финансирует и вооружает Украину для противостояния России. Владимир Путин пока проявляет большую сдержанность".

Глава МИДа Латвии лишь подтвердила эти слова: "Право Украины на самооборону включает право на нанесение ударов по законным военным целям в России".

"Киевский режим, поощряемый и подстрекаемый европейцами, менее склонен к мирному процессу и больше настроен на то, чтобы продолжать войну в ущерб интересам прежде всего граждан Украины, а также в ущерб интересам граждан европейских стран, которые вместо того, чтобы ремонтировать школы, строить новые больницы, социальные учреждения, платить пособия, повышать зарплату своим учителям, врачам, тратят эти деньги на снаряды, - отреагировал Дмитрий Песков.

Крупный автопроизводитель "Фольксваген" может вот-вот уйти с молотка. Покупатель - Китай. Продавать копанию не глядя советует президент Кильского института экономики ФРГ. Пока совсем не поздно. "В конечном итоге - кому принадлежит продукция, кому принадлежат эти компании? Это все второстепенные вопросы экономически. Мы должны продать ее китайцам, пока мы еще можем получить хоть что-нибудь за нее взамен".