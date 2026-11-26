Первые кадры сразу после задержания. Многодетные родители Николай и Вера доставлены в Следственный комитет. Дают показания о том, как их пятилетняя дочь умерла от истощения. Остальных 11 детей в возрасте от десяти месяцев до шестнадцати лет госпитализировали с таким же диагнозом.

"Видимо, я отвратительная мать", - говорит женщина. И правда, ведь иначе как спартанскими условия, в которых проживали тринадцать детей, не назовешь. Вместе с родителями они ютились в скромной квартире площадью всего пятьдесят квадратов. И отец, и мать за малейшую провинность могли лишить детей еды и воды на несколько суток. Младших в детский сад не водили. Было ли физическое насилие - Следственному комитету еще предстоит установить. Соседи описывают семью как вполне благополучную. Ничего странного и подозрительного не замечали.

Шестьлет назад семью поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних из-за антисанитарии в квартире. По некоторым данным, родители задолжали кредиторам больше полумиллиона. Отец работал, но этой осенью лишился прав после ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Вероятно, единственным источником дохода были ежемесячные пособия как многодетной семье в размере порядка двухсот тысяч рублей.

"Семья состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды как находящаяся в социально опасном положении с июня 2024 года. Основаниями для постановки на учет послужили, в частности, антисанитарные условия в квартире. Органами профилактики регулярно, в том числе в 2026 году, проводились выходы в семью, в ходе которых контролировалось состояние помещения, внешний вид детей, наличие необходимых условий (спальные места, вещи, продукты питания), проводились беседы", - сообщил Александр Ершов, министр труда и социальной защиты области.

Работа органов опеки вызвала вопросы у следователей. Почему ответственные лица, которые наблюдали за семьей, не увидели реальных проблем и не забили тревогу раньше.

Один ребенок сейчас находится в критическом состоянии. Остальных, вероятно, скоро выпишут из больницы. Их здоровью ничего не угрожает. Сейчас следователи выясняют, есть ли у детей родственники, которые могли бы приютить детей хотя бы на время.