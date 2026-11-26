На строительство опорных магистралей в Московской области выделят дополнительно 10 миллиардов рублей. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
Благодаря федеральной субсидии уже в ближайшее время будет введена в эксплуатацию сквозная трасса протяженностью около 50 километров. Она соединит столичный район Солнцево с городом Железнодорожным. Это позволит существенно разгрузить выезды из Москвы и пустить транзитные потоки в обход большой агломерации.
Другая часть средств пойдет на строительство магистрали, которая свяжет столицу с Рязанской областью. Возведение начнется с участка, который пройдет от Люберец до деревни Кошерово.
Еще один важный вопрос - помощь аграриям. Речь идет о сельхозпредприятиях, которые столкнулись с непростой логистической ситуацией в Азово-Черноморской бассейне.
"Сегодня дополнительно выделим для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей почти 3 миллиарда рублей. Эти ресурсы позволят компенсировать часть затрат организациям, которые закупают зерно у местных аграриев. Рассчитываем, что благодаря такой поддержке сельхозпроизводители в новых российских субъектах получат необходимые оборотные средства, чтобы своевременно подготовиться к полевым работам будущего года – приобрести сырьё, удобрения, топливо, всё необходимое. От этого зависит стабильное обеспечение наших граждан качественными отечественными продуктами и продовольственная безопасность страны в целом", - сказал Мишустин.