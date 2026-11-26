На строительство опорных магистралей в Московской области выделят дополнительно 10 миллиардов рублей. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Благодаря федеральной субсидии уже в ближайшее время будет введена в эксплуатацию сквозная трасса протяженностью около 50 километров. Она соединит столичный район Солнцево с городом Железнодорожным. Это позволит существенно разгрузить выезды из Москвы и пустить транзитные потоки в обход большой агломерации.

Другая часть средств пойдет на строительство магистрали, которая свяжет столицу с Рязанской областью. Возведение начнется с участка, который пройдет от Люберец до деревни Кошерово.

Еще один важный вопрос - помощь аграриям. Речь идет о сельхозпредприятиях, которые столкнулись с непростой логистической ситуацией в Азово-Черноморской бассейне.