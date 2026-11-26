ИИ-агенты новой компании Epochal научатся предсказывать будущие события. Как пишет Bloomberg, компанию создали бывшие соратники Илона Маска по xAI.

Трое основателей компании Илона Маска xAI, занимающейся искусственным интеллектом, объединились, чтобы создать новую компанию с амбициозной целью прогнозирования будущих событий. Стартап под названием Epochal заявил о разработке первоначального продукта, который позволяет агентам искусственного интеллекта просматривать архивную версию Интернета в том виде, в каком она существовала на определенные даты. "Портал времени", как его называет компания, предназначен для моделирования прошлого и обучения ИИ прогнозированию будущего.

В заявлении компании сказано, что цель Epochal - создать передовую модель, которая сможет помочь в принятии решений. Сверхчеловеческое предсказание изменит почти все отрасли, потому что каждое решение - это предсказание, утверждают создатели стартапа. В команду входят Годонг Чжан, Зиханг Дай и Мануэль Круасс - трое из основателей, которые покинули xAI после того, как Маск объединил компанию со SpaceX. По словам анонимного источника, Чжан лично инвестирует в компанию 100 миллионов долларов. Ранее стало известно о запуске другого стартапа - River AI, специализирующегося на персонализированном искусственном интеллекте. Его создал сооснователь xAI Игорь Бабушкин вместе с группой бывших сотрудников xAI и Tesla.