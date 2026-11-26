Полина Диброва и Роман Товстик теперь вместе воспитывают семерых детей. Пять наследников бизнесмена после решения суда переехали жить к отцу. Также двое сыновей Дмитрия Диброва остались с матерью.

Роман и Полина решили самостоятельно воспитывать детей, отказавшись от нянь. Помогает им в этом лишь гувернантка. Она занимается домашними делами: убирает, стирает, может помочь приготовить сложные блюда.

"Мы сейчас взращиваем понятие о самостоятельности, поэтому и пацаны, и девчонки сами уже начинают готовить себе. Анечка любит выпекать — на выходных готовит для нас торты, запеканки, все дети в этих процессах участвуют", — поделился Товстик.

На это неделе Роман остался с детьми один. Полина улетела на Мальдивы. Бизнесмен объяснил, что его возлюбленная не отдыхает, на райские острова она отправилась по работе, повезла туда свой женский клуб.

На плечи Товстика также легла забота о сыновьях Полины от Дмитрия Диброва. Роман заверил, что прекрасно проводит время с ними.

"Утром я спокойно отвожу детей в школу и мне очень нравится это делать — я общаюсь с учителями. Мы с детьми смеемся, вспоминаем какие-то совместные истории. Как такового сверхнапряга, что свалился мне на голову внезапно, я не чувствую. Я, как и всегда, счастлив в этих форматах жизни с детьми", — рассказал он VOICE.

Вечером бизнесмен с детьми смотрит фильмы, а после все вместе обсуждают поведение героев. Но это еще не все. "Мы вместе читаем, гуляем, разговариваем на разные темы. Это моя ежедневная жизнь, которая не является для меня чем-то уникальным. Поэтому я себя очень комфортно чувствую, и дети тоже", — поделился Роман.