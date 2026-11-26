Министерства обороны России и Китая провели первый раунд стратегических консультаций. В нем принял участие замглавы российского Минобороны Василий Осьмаков.

Как сообщили в российском военном ведомстве, стороны обсудили обстановку в различных регионах мира и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Отмечается, что координирующую роль в консультациях исполнило Главное управление международного военного сотрудничества МО.

Участники в итоге заключили, что переговоры были продуктивными, беседы прошли в теплой и дружеской атмосфере. Стороны подчеркнули востребованность таких диалогов и договорились сделать консультации регулярными.