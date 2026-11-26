Национальная технологическая олимпиада – крупнейшие в стране командные инженерные соревнования по приоритетным направлениям научно-технологического развития России. Регистрация на Студенческий трек НТО открыта до 13 декабря 2026 года.

К участию приглашаются студенты ТУСУРа – будущие инженеры, обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета. Участников ждет командная работа над практическими задачами реальных отраслевых кейсов.

В этом сезоне доступны пять профилей: летающая робототехника, корпоративная кибербезопасность, геномное редактирование, квантовая физика и ядерные технологии.

Подробности можно узнать здесь.