Иван Жидков женился на 26-летней актрисе Марии Чередниченко. Свадьбу сыграли в Москве.

Жидков и Чередниченко вместе четыре года. Они познакомились, когда Иван снимался в Ростове-на-Дону, а Мария работала администратором в салоне красоты. Это знакомство стало для Чередниченко судьбоносным: девушка переехала в Москву и стала встречаться со звездой кино. В 2023 году Жидков уже называл Чередниченко невестой. Разница в 17 лет никогда не смущала влюбленных.

В начале ноября актер сделал Марии предложение. Она согласилась и сразу призналась, что хотела бы сыграть свадьбу в красивую дату - 26.11.26. Так и произошло.

26 ноября Иван и Мария стали мужем и женой. Они зарегистрировали брак на официальной церемонии. Чередниченко предстала в белом облегающем платье с корсетным лифом и открытыми плечами. Образ невеста завершила длинной полупрозрачной фатой. Жених же выбрал классический черный костюм.

Молодожены решили не устраивать пышный банкет. Торжество прошло в кругу близких и друзей. Среди гостей были дети Жидкова от предыдущих отношений, а также его лучший друг — актер Станислав Бондаренко.