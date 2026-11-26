Владимир Путин заявил на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", что Россия будет стремиться к более массовому внедрению ИИ во все сферы экономики и жизни людей, передает ТАСС.

Также президент предложил обновить национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2036 года.

По словам главы государства, чтобы занимать лидирующие позиции, нужно "максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем". И перестроить производственные процессы соответствующим образом.

ИИ сегодня вышел на качественно иной уровень самостоятельности, и это необходимо учитывать, отметил Владимир Путин. ИИ-технологии могут помочь России преодолеть ограничения демографических и трудовых ресурсов и усилить ее потенциал.

Нельзя допустить, чтобы ИИ хоть когда-то и кем-то использовался против России, подчеркнул президент. Как нельзя и допустить ситуации, при которой за рубежом "нажимают кнопку" - и в нашей стране все "перестает работать".