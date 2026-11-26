Мария Шурочкина получила страшные ожоги и была госпитализирована 8 ноября. Сестра певицы Нюши пострадала, когда пыталась разжечь биокамин. Олимпийская чемпионка неудачно вылила на себя смесь, которая тут же вспыхнула. Мария несколько дней провела в реанимации.

Лишь спустя две недели после произошедшего Шурочкина нашла в себе силы, чтобы выйти на связь с поклонниками. Спортсменка показала больничную палату и подарки, которые ей приносят чуть ли не каждый день.

"Смотрите, что у меня висит на стене: мне привезли такую доску, на которой все те, кто меня поддерживает, написали свои пожелания. Еще такие сосисочки висят, шарики и сердечки. Вот подарочки и цветочки", — поделилась Мария.

Шурочкина рассказала, что чувствует себя нормально. Она читает и старается думать только о хорошем. А еще спортсменке приносят много фруктов, и она этому рада. "Я ем очень много фруктов. Никогда не было такой жажды есть их, как сейчас. И постепенно иду на поправку", — успокоила всех чемпионка.

Напомним, после инцидента Шурочкина смогла самостоятельно выбраться из квартиры и позвала на помощь соседей. У нее ожоги 1-й и 2-й степени, по неподтвержденных данным, 32% ожогов тела.

О несчастье сестры высказалась ранее певица Нюша. Она побывала в больнице и удостоверилась, что жизни Марии ничего не угрожает. "Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку", — написала исполнительница в своем блоге.