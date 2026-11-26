Российская армия продолжает наносить удары по военным объектам на Украине. Днем 26 ноября ВС России поразили объекты энергетики и морские суда, использовав беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в результате ударов поражена электроподстанция 150 кВ в населенном пункте Зеленый Гай Днепропетровской области. Также целями стали электроподстанция 330 кВ в Харькове и электроподстанция 110 кВ в Радомышле Житомирской области. Эти предприятия обеспечивали электроэнергией объекты украинского ВПК.

Поражены и цели в Одесской области. В акватории Черного моря южнее Одессы поражен сухогруз. Морское судно доставляло грузы двойного назначения для украинской армии.