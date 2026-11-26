Руководство Евросоюза целенаправленно содействуют затягиванию украинского конфликта. Этому способствует комплекс так называемых мер по поддержке Киева, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала отказ нескольких европейских стран - "Вышеградской группы" (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Австрии - поддержать проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Документ содержал пункты о финансировании Украины.

Захарова подчеркнула, что такие шаги наносят ущерб прежде всего экономическому благополучию самого Европейского союза и его граждан. В этих условиях негативная реакция центральноевропейских стран на проект бюджета ЕС не удивительна. Они понимают, что идти этим курсом и выполнять подобные обязательства самоубийственно, приводит слова дипломата "Интерфакс".