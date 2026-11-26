Эти роботы, танцующие на сцене балет вместе с профессиональными артистами, разработаны в России. Модель получила название "Юни". Рост около 150 сантиметров а точность управления телом такая, что андроиды могут делать сальто.

В этом году на конференции "Сбера", посвященной развитию искусственного интеллекта, была представлена целая линейка новых российских роботов. И у каждого задача не веселить публику, а монотонно работать на складе или за прилавком.

"Искусственный интеллект преодолевает границы цифрового мира и выходит в мир физический. До недавнего времени нейросети обучались преимущественно на информации, созданной человеком: на текстах, изображениях, программном коде. Теперь искусственный интеллект учится работать с данными, которые получает из окружающей среды – с камер, датчиков, лидаров. Перемены, уже начавшиеся во многих других отраслях, возможно, в дальнейшем будут иметь революционный характер. Мы должны быть к этому, безусловно, готовы. Для России – а мы развиваемся в условиях серьезных демографических вызовов и дефицита трудовых ресурсов – такие технологии – реальная возможность преодолеть ограничения и усилить наш потенциал", - сказал Владимир Путин.

С российским лидером на конференцию приехала представительная делегация из Казахстана и президент страны Касым-Жомарт Токаев. Вместе лидеры посетили выставку, посвященную искусственному интеллекту. И долго стояли у стенда, посвященного Москве. Столица - один из мировых лидеров в сфере использования ИИ.

"Наша главная задача и проблема - все эти технологии объединить на одной площадке, привязать их, чтобы они работали как единый организм. Это мега задача. Причем мы не ставим задачу себе сделать напоказ какую-то маленькую историю. И рассказывать, как она хорошо выглядит. Мы обеспечиваем доступность всем 13 миллионам человек и 5 миллионам граждан, которые приезжают в наш город", - отметил Сергея Собянин.

У Москвы есть цифровой двойник - 3Д-модель физической инфраструктуры мегаполиса. От подземных коммуникаций до всего, что находится на поверхности. Платформа благодаря искусственному интеллекту имеет 9 тысяч аналитических слоев. Которые в том числе учитывают интересы и потребности горожан. Светофорами в городе управляют, получая данные о трафике от нейросетей. Или другой проект - анализ снимков КТ и МРТ при помощи компьютерного зрения. И он уже вышел за пределы Москвы.

"Сегодня это работает в 77 регионах. Владимир Владимирович хорошо знает эту систему, мы обслуживаем 25 процентов снимков со стороны лучевой. МРТ, КТ. ни сами не обрабатывают, пересылают нам в центр. Мы обрабатываем с помощью искусственного интеллекта и передаем им в течение нескольких минут в поликлиники по всей стране", - рассказал Собянин.

А вот что о Москве сказал Касым-Жомарт Токаев: "Сегодня мы выслушали замечательную презентацию мэра российской столицы и еще раз убедились в том, что Москва является блестящим примером применения искусственного интеллекта в муниципальном управлении".

Уже появились так называемые ИИ-агенты. Системы, которые могут выполнять действия без участия человека. ИИ-агенты заключают договоры, совершают платежи - на наших глазах меняется экономика и вся жизнь.

"Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку - и вообще все перестаёт работать. Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах. Все это вы понимаете, с чем связано: в определенный момент времени наши партнеры просто уехали - и все. И предприятия оставили в непростой ситуации. А мир усложняется, технологии искусственного интеллекта становятся все более и более эффективными, без них скоро жить станет невозможно. И мы никогда не должны позволить никому – и сами себе, – чтобы эти новации, новые технологии хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны. Если модель обучена на чужих ценностях, она незаметно подсказывает эти самые ценности миллионам пользователей, миллионам людей, формирует их сознание и ценностный код", - добавил Путин.

Поэтому Россия, кстати, одна из немногих стран в мире, делает ставку на суверенные фундаментальные модели искусственного интеллекта. В основе которых лежит культура народов нашего государства. Президенты провели встречу со школьниками и студентами из России, Казахстана и Индии. Которые, несмотря на юный возраст, стали победителями международных олимпиад по искусственному интеллекту.

Амбиции этих молодых людей, конечно, приятно удивляют. Например - в области медицины. Используют искусственный интеллект и для освоения космоса, решения экологических проблем или анализа ситуации.

Присутствовал на встрече школьник из Индии Рауль Аджу, который уже сам обучил полмиллиона человек основам искусственного интеллекта. Он создал популярное приложение для обучения ИИ. А в завершении встречи они сделали с президентами совместное селфи.