Дени Байсаров на несколько лет уезжал из России. Внук Аллы Пугачевой учился в британском образовательном центре Oxford Study Courses и лондонском кампусе Школы бизнеса имени Бута. Дени уверяет, что решение пожить в Соединенном Королевстве было его собственным, и семья не давила.

До отъезда за границу Байсаров учился в престижной подмосковной частной школе "Президент", и несколько месяцев провел в Центаройском кадетском корпусе в Чеченской Республике. В России Дени получил образование, которое открыло ему двери самых престижных вузов мира.

"Я просто хотел поучиться и там, и здесь, чтобы сравнить. Родители были только за: они радовались моей самостоятельности, моему желанию жить отдельно. Хотя мама часто навещала меня", — признался Байсаров в беседе с Metro.

В итоге Дени получил в Британии престижное образование в сфере бизнеса, менеджмента, маркетинга и современного искусства, а после вернулся домой. Сейчас внук Пугачевой живет в Москве. Вопреки семейным традициям он не стал связывать жизнь со сценой, а сосредоточился на предпринимательстве и творческих проектах.