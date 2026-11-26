Возможность скорейшего заключения соглашения по Украине обсуждали президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи на полях саммита АТЭС. Детали беседы раскрыл глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что действительно верит в возможность сделки между Москвой и Киевом. По его словам, во время бесед в Китае с президентом России Владимиром Путиным он много времени посвятил обсуждению вопроса о том, что между Россией и Украиной удастся достичь соглашения - причем как можно скорее.

Трамп также рассказал о прошедших накануне переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Американский лидер отметил, что проинформировал генсека альянса об итогах встречи с президентом России в Шэньчжэне.