В Москве прошел XXVIII Всемирный русский народный собор. В четверг, 26 ноября, состоялось пленарное заседание под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Москва исторически складывалась как город, где в тесном диалоге живут представители самых разных народов и традиций. Сегодня наша главная задача — не просто сохранять это культурное наследие, но и опираться на него для укрепления гражданского согласия. Всемирный русский народный собор играет в этом процессе особую, прикладную роль: это авторитетная площадка, где открытый диалог государства, общества и традиционных конфессий позволяет вырабатывать конкретные решения в сфере просвещения, поддержки семьи и воспитания молодежи. Для нас крайне важен этот конструктивный ресурс, помогающий переводить общественные инициативы в плоскость реальных городских проектов", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

По его словам, в условиях современных вызовов вопросы единства народа, сохранения традиционных ценностей, укрепления духовного суверенитета и сбережения исторической памяти приобретают особое значение для будущего России и всего Русского мира.

"Поддержка отечественной культуры, развитие межнационального и межконфессионального диалога — это фундамент стабильности и развития нашего общества. Уверен, что дискуссии и обмен опытом на полях собора послужат выработке новых идей и решений, которые будут способствовать дальнейшему укреплению единства, сплочённости и процветания России", - добавил Горбенко.