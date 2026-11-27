Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Младший лейтенант Александр Павлов уничтожил танк ВСУ, который поддерживал огнем наступающие штурмовые группы. Скрытно перемещаясь вдоль линии обороны, он обнаружил замаскированную боевую машину и, развернув противотанковый комплекс, ликвидировал её. Противник лишился поддержки и не смог вытеснить наших военных с занимаемых рубежей.

Ефрейтор Иван Матюшин проверял участок дороги, где были замечены вражеские беспилотники, которые минировали пути передвижения. Обнаружив три взрывных устройства, он, рискуя жизнью, обезвредил их. Благодаря его мужественным действиям удалось избежать потерь среди личного состава и техники.