Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на пятницу, 27 ноября, 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, а также над Крымом.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник указал, что Запад напрямую согласовал переход киевского режима к террористическим методам ведения боевых действий. Выделяя кредиты Украине, западные страны одобряют "убийство гражданского населения, уничтожение, создание осад, атаки на машины скорой помощи и поджоги гражданских пассажирских автобусов" (цитата по ТАСС).

Российские бойцы в ходе спецоперации продолжают уничтожать мощности врага по производству дронов, а также пункты управления ими. Начальник планирования и противодействия БПЛА 11-го армейского корпуса с позывным Карта рассказал РИА Новости, что позиции беспилотников ВСУ в Харьковской области выявляли по антеннам и усилителям сигнала, установленные координаты передают ударным расчетам.