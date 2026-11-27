Армия России в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам нанесла новые удары по военным целям в украинском тылу. Мощные взрывы прогремели в Сумах, Николаеве, Харькове. Активное наступление по всему фронту идет в зоне спецоперации.

Мощная поддержка - с воздуха. На боевом дежурстве сверхманёвренные истребители с управляемым вектором тяги Су-35С. Экипажи прикрывают армейские вертолёты, которые наносят точные удары по пунктам временной дислокации ВСУ.

В Запорожской области наши бойцы засекли передвижение техники противника. По ним отработали дронами на оптоволокне, сорвав тем самым ротацию вражеских подразделений.

На Днепропетровском направлении операторы беспилотников выявили замаскированные артиллерийские установки. Скорректировав цели, расчёт быстро их уничтожил. В районе Дружковки наши военные уничтожают пункты управления БПЛА и укрытия с живой силой врага, блокируя попытки перемещения неонацистов.