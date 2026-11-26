Правительству России поручено за полгода разработать комплексный проект развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора. План должен быть представлен на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Стратегию развития и обеспечения национальной безопасности региона утвердил российский лидер Владимир Путин.

Как отмечается в документе, экономическое и военно-политическое значение Арктики возрастает на фоне перераспределения мирового потенциала и глобальной нестабильности. В мире растет интерес к масштабным проектам по добыче сырья, созданию новых транспортных маршрутов в арктическом регионе. При этом ни одна проблема здесь не может быть эффективно решена без участия и поддержки России.

В соответствии с поручением президента России, доля валового регионального продукта, произведенного в Арктике, должна составлять 8,4% к 2035 году. Доля инвестиций в основной капитал осуществляемых в регионе проектов к 2035 году должна составлять 12,6%, а объем перевозок грузов по Северному морскому пути - 110-150 миллионов тонн, передает ТАСС.