Среди европейских оппонентов России самые грозные – это самые бессильные. Страны Балтии, которые сидят на дотациях ЕС, кричат о том, что готовы к российской агрессии и будут сражаться – но тут в наш МИД вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России.

То, что воздушное пространство Эстонии свободно для пролета украинских дронов, объективно фиксировалось уже не раз. В Таллине разводили руками. Как только наш МИД заявил о перспективе развязывания настоящей войны, там вздрогнули. Эстонский министр иностранных дел рванул в Киев о чем-то договариваться. Даже известный американский профессор Джеффри Сакс призвал страны Балтии притормозить и одуматься. Эстония полагает, что в случае чего США придут к ней на выручку? Да ни один американец в жизни не найдет эту страну на карте мира.

Призыв не поднимать лай услышал эстонский премьер, выступив с заявлением в духе "Мы ничего такого не хотели и вообще ни при чем". Вся эта прибалтийская русофобская возня, конечно, происходит потому, что большая Европа науськивает своих малых подопечных, как брехливых собачонок.

Эстонцы уже выкопали десятикилометровый ров на границе, поставили заграждения, бункеры копают. Заодно с 1 декабря решили закрыть контрольно-пропускные пункты на российско-эстонской границе. Стеной отгородиться?

Эстония хочет повторить новейшую историю Украины, которая грозила русским и пыталась отгородиться забором? Мэр эстонской Нарвы Яан Тоотс после известия о закрытии границы заявил: Таллин наказывает своих же граждан, лишая их возможности навещать родственников в России. И как закрытие границы спасет Эстонию от выдуманной русской угрозы?

Повоевать хотите. У вас в действительности все не так, как на самом деле.