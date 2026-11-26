Искусственный интеллект научился маршрутизировать ту или иную проблему. То есть, он определяет, к какой категории относится вопрос, а также ведомство и подведомство, куда его надо направить, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: благодаря этому возможности для анализа обращений на прямую линию кратно увеличились. В то же время, ИИ-помощник "Сбера" пока не готов направлять напрямую запросы граждан в ведомства и министерства, отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, готов ли "Гигачат" самостоятельно направлять запросы граждан в министерства и ведомства с прямой линии президента. Пресс-конференция президента России, совмещенная с прямой линией, пройдет 10 декабря в 12.00 мск, передает РИА Новости.