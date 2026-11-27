Помощь Украине стала камнем преткновения в баталиях вокруг нового европейского бюджета на ближайшие 7 лет. Смогут ли главные спонсоры Киева - Париж и Берлин - продавить принятие документа? И пойдёт ли Брюссель на то, чтобы всё-таки пустить на финансирование киевского режима замороженные российские активы?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил доцент Финансового университета при Правительстве России Александр Камкин.

"Здесь (в Европе – прим. ред.) не важна цель (европейских политиков – прим. ред.), важно само движение. Путь – к полному экономическому и социальному коллапсу. Путь – к самоуничтожению. Тут и миграционный кризис, тут и финансовый кризис", - отметил он.

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