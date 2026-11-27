Второй день саммита Евросоюза по бюджету не состоится из-за разногласий между членами ЕС, консультации продолжатся 17 декабря, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.



Лидеры стран ЕС пока не достигли договоренности о финансировании помощи Украине из бюджета сообщества, однако несколько сомневающихся государств ищут компромиссные варианты распределения этих расходов, отметил Мерц.



"Договоренности по-прежнему нет. Но есть признаки того, что кое-кто из тех, кто до сих пор проявлял некоторую нерешительность в вопросе финансирования помощи Украине из бюджета ЕС, имеет идеи о том, как это можно распределить, как при этом можно учесть и внутриполитические потребности", — заявил канцлер Германии.



При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что его собственная позиция остается неизменной: Мерц считает, что Украине должна обеспечиваться всем Европейским союзом.



Владимир Зеленский требует у Евросоюза в следующем году покрыть дефицит бюджета в объеме 70 миллиардов евро. Как заявлял председатель Евросовета Антониу Кошта, блок намерен предоставить примерно две трети этой суммы.