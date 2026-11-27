Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО желает окончания украинского конфликта наравне с Москвой и Киевом.



"Другая сторона тоже хочет, чтобы это прекратилось. НАТО тоже хочет, чтобы это прекратилось", — отметил американский лидер.



Также президент США без согласования с генсеком НАТО Марком Рютте добавил в их совместное заявление предостережение для Киева от действий, которые приведут к разрастанию конфликта. Об этом сообщило издание Politico.



Трамп и Рютте встречались 25 ноября. По итогам встречи Белый дом распространил совместное заявление президента США и генсека альянса, в котором опасность разрастания конфликта связали с российскими действиями. Согласно документу, они "преднамеренно или непреднамеренно" могут привести к эскалации.