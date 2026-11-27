Водителям нужно разрешить за дополнительную оплату делать тонировку, которая не мешает обзору, считают в Госдуме. Возможность тонировки автостекол можно было бы реализовать как госуслугу, заявил депутат Владислав Даванков.



"Оплачиваете тонировку раз в год, абонемент на нее, и пожалуйста — ты можешь ей пользоваться. Если не оплатил ее раз в год, то получаешь штраф", — отметили в Госдуме.



Создание годового абонемента было бы справедливо по отношению к водителям, которые хотят установить тонировку, не мешающую обзору, заявил Даванков.



"Мы как раз с экспертами обсуждали, что если какой-то уровень [тонировки] не мешает обзору, видимости, то надо людям это разрешить, как и с тюнингом, за дополнительную плату. Это на этапе подготовки самого законопроекта, мы сейчас обсуждаем с правительством", — сообщил вице-спикер Госдумы.



По действующему законодательству лобовое стекло и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света. Задние и задние боковые стекла можно тонировать без ограничений при наличии зеркал заднего вида с обеих сторон автомобиля.