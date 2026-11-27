Президент США Дональд Трамп отредактировал заявление по Украине по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте неожиданно для последнего.

Как пишет Politico, американский лидер "преподнес сюрприз" Рютте, посетившему Трампа во Флориде. Произошло это "на фоне очередных усилий президента США по прекращению войны между Украиной и Россией".

Изначально Трамп намеревался в совместном заявлении по результатам встречи призвать Россию избегать действий, способных спровоцировать эскалацию и расширение конфликта. Но в итоге был обнародован аналогичный призыв к обеим сторонам, с упоминанием Украины.

Первоначальная версия заявления была согласована с Рютте, а итоговый вариант — результат одностороннего решения Трампа, утверждает источник. Это отражает обострение отношений президента США с главарем киевского режима и недовольство Вашингтона отказами Владимира Зеленского воздержаться от ударов по российским энергетическим объектам.

Ранее зять Трампа и один из американских переговорщиков по украинскому урегулированию Джаред Кушнер заявил, что членство Украины в НАТО не входит в актуальные планы. Москва настаивает на внеблоковом статусе Украины и расценивает расширение блока на восток как провокацию, поэтому, по словам Кушнера, "сейчас мы исходим из предположения, что этого не произойдет".

Североатлантический альянс тем временем распространяет недостоверные сведения о ходе специальной военной операции. Секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу напомнил: Запад давно применяет инструмент манипуляции с цифрами и данным способом пытается оправдать свои инвестиции в конфликт на Украине.