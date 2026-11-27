Участникам саммита Евросоюза в Брюсселе не удалось достичь компромисса по ключевым финансовым вопросам встречи: согласование многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы и предоставление Украине нового кредита на 45 миллиардов евро.

Как подтвердил председатель Евросовета Антониу Кошта, "мы не достигли соглашения". Бюджет интеграционного объединения до сих пор не согласован, поскольку "некоторые государства потребовали дальнейших сокращений", хотя "большинство выступило против них".

Что касается Украины, по словам Кошты, выделение ей крупного кредита поддержали 24 члена Евросоюза, однако один из них, Болгария, "будет участвовать только в невоенной составляющей, уделяя особое внимание регионам, где проживает ее национальное меньшинство" (цитаты по РИА Новости).

Дискуссии продолжатся в декабре, но перспективы достижения консенсуса пока туманны. Как отмечает Politico, семь стран Евросоюза "в бешенстве" от подхода Кошты. Представители Дании, ФРГ, Нидерландов, Австрии, Финляндии, Швеции и Бельгии выступают за более строгую бюджетную экономию. Дипломаты характеризуют настроение участников переговоров как крайне напряженное.

Невозможность договориться подтвердил и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Однако политик пытается демонстрировать оптимизм, уверяя, что "есть признаки", что "кое-кто из тех, кто до сих пор проявлял некоторую нерешительность в вопросе финансирования помощи Украине из бюджета ЕС, имеет идеи о том, как это можно распределить, как при этом можно учесть и внутриполитические потребности" (цитата по ТАСС).