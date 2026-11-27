Западные IT-гиганты прикрывают украинских хакеров и кол-центры, которые задействвоаны в атаках против России.

Украина – это руки, а ее крыша - Microsoft, и Apple, и Google, заявил замдиректора департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин.

"Мы говорим об агрессии коллективного Запада против России, поскольку задействованы очень мощные объединенные ресурсы, и не только украинские", - сказал он в рамках IX Медиафорума "Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности" в Смоленске.

Атаки на Россию продолжаются постоянно, меняется лишь их интенсивность. Наша страна успешно противостоит этим атакам благодаря работе Минцифры, спецслужб и партнерству государства с частным сектором.